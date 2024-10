L’associazione Ragusani nel Mondo protagonista all’assemblea UNAIE 2024: confermato ruolo nel direttivo

Venerdì 18 ottobre, presso l’hotel “Monte Bondone” di Trento, si è svolta l’assemblea annuale dell’UNAIE (Unione Nazionale Associazioni Immigrati ed Emigrati). L’evento ha visto la riconferma unanime di Oscar De Bona alla presidenza dell’organizzazione per il prossimo triennio. L’assemblea ha tracciato un bilancio delle attività svolte negli ultimi tre anni, sottolineando le sfide e i traguardi raggiunti. Tra i presenti, l’associazione Ragusani nel Mondo, che ha avuto un ruolo centrale nella discussione e nel rafforzamento delle collaborazioni tra le varie realtà associative. A rappresentarla, Sebastiano D’Angelo, direttore dell’associazione.

La partecipazione dei Ragusani nel Mondo all’interno dell’UNAIE sottolinea l’impegno dell’associazione ragusana nel mantenere vivi i legami tra gli emigrati iblei e la loro terra d’origine. Il contributo di D’Angelo è stato essenziale, soprattutto nella promozione del Turismo delle Radici, un progetto che mira a far rientrare in Italia i discendenti degli emigrati, rafforzando il senso di appartenenza e identità.

Durante l’assemblea, De Bona ha ricordato i momenti più significativi del triennio appena concluso, tra cui l’incontro con i sottosegretari Benedetto Della Vedova e Giorgio Silli, che ha visto l’UNAIE impegnata nella discussione su tematiche di grande rilevanza come la riforma della legge sul Ius Sanguinis. Accanto a De Bona, il direttivo è stato così composto: Vice Presidente Vicario Vittorino Rodaro (Trentini nel mondo), Vice Presidente Luigi Papais (Friuli nel mondo); Direttivo: Franco Conte (Trevisani nel mondo), Giorgio Perini (Giuliani nel mondo), Sebastiano d’Angelo – tesoriere (Ragusani nel mondo), Stefano Veronese (Vicentini nel mondo); Probiviri: Nicola Stivala (Gente Camuna), Mauro Verones (Famiglie Trentine), Luciana Genèro (Piemontesi nel mondo); Revisori: Dario Olivier (Unteis), Dario Locchi (Giuliani nel mondo), Salvatore Brin (Ragusani nel mondo).

L’associazione Ragusani nel Mondo, rappresentata da D’Angelo, ha sostenuto con forza la necessità di rendere più inclusiva la concessione della cittadinanza ai discendenti di emigrati, consolidando il suo ruolo di promotrice dei diritti degli italiani all’estero.

Un altro tema chiave affrontato è stato il consolidamento delle collaborazioni tra l’UNAIE e realtà come Confcommercio nazionale. Grazie a questi accordi, l’associazione potrà facilitare il ritorno in Italia dei discendenti di italiani, offrendo loro opportunità lavorative in settori come quello della ristorazione, della sanità e dei servizi. Questo progetto è stato particolarmente sostenuto dall’associazione Ragusani nel Mondo, che mira a valorizzare il capitale umano proveniente dall’estero.

Nel corso dell’assemblea, sono state inoltre gettate le basi per il 60° anniversario dell’UNAIE, che sarà celebrato nel 2026. Tra le proposte, l’organizzazione di eventi sia in Italia che all’estero, con l’obiettivo di rafforzare la coesione tra le varie associazioni regionali aderenti.

La presenza di Sebastiano D’Angelo nel direttivo dell’UNAIE testimonia il crescente protagonismo dell’associazione Ragusani nel Mondo all’interno del panorama nazionale e internazionale delle comunità italiane.

