Dipendenze e droghe: al “Galileo Ferraris” di Ragusa incontro tra la Questura e gli studenti

La Questura di Ragusa continua con successo il ciclo di incontri e condivisione con gli istituti scolastici della provincia, con l’obiettivo di promuovere la legalità e prevenire fenomeni legati alla sicurezza e alle dipendenze. Recentemente, presso l’ISS “Galileo Ferraris” di Ragusa, si è svolto un incontro dedicato all’uso di droghe e alle dipendenze patologiche, che ha coinvolto gli studenti delle prime classi. Il Dr. Giovanni Arcidiacono, Dirigente del Commissariato di Vittoria, ha guidato la discussione, mettendo in guardia i giovani sui gravi rischi associati all’uso di sostanze stupefacenti, e spiegando l’importanza di denunciare episodi di spaccio.

L’incontro

Questo incontro fa parte di una più ampia iniziativa della Polizia di Stato, avviata lo scorso anno, per diffondere la “Cultura della Prevenzione” e sensibilizzare le giovani generazioni su temi come bullismo, cyberbullismo, violenza di genere, maltrattamenti in famiglia e rispetto del codice della strada. Attraverso incontri in vari istituti scolastici della provincia, la Polizia mira a coinvolgere attivamente i giovani e a promuovere una “polizia partecipata”, in cui i cittadini, a partire dagli studenti, diventano parte integrante della sicurezza collettiva.

Il programma prevede 12 incontri fino a maggio 2025, distribuiti nei comuni della provincia di Ragusa, con discussioni approfondite su temi rilevanti per la sicurezza. Il prossimo incontro si terrà il 23 ottobre ad Acate, e sarà dedicato al contrasto di bullismo e cyberbullismo, arricchito da interventi musicali e artistici, come quello di DJ Simone Sanpietro e dei giovani musicisti dell’Istituto Comprensivo “A. Volta”. Questi eventi combinano informazione e cultura per instaurare un canale di comunicazione efficace con i giovani, sensibilizzandoli sui temi della legalità e della sicurezza.

© Riproduzione riservata