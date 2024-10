“Sfumature di Autismo”: a Modica l’evento organizzato dall’associazione “La Terra di Matteo”

L’Associazione no profit “La Terra di Matteo – Supporto all’Autismo” presenta la seconda edizione del laboratorio di arteterapia “Sfumature di Autismo,” che avrà luogo il 18 ottobre 2024, dalle 17:00 alle 19:00, presso l’Atrio Comunale del Palazzo San Domenico a Modica.

L’importanza dell’arteterapia

L’arteterapia è un approccio terapeutico che, attraverso il processo creativo, aiuta le persone a esplorare le proprie emozioni, sviluppare abilità motorie, migliorare la consapevolezza di sé e affrontare conflitti interni. Le tecniche artistiche utilizzate, come pittura, disegno e scultura, facilitano l’espressione di emozioni difficili da comunicare verbalmente, rendendola particolarmente efficace per persone nello spettro autistico. Non è necessaria alcuna competenza artistica, poiché l’accento è posto sul processo, non sul risultato finale.

Gli obiettivi principali del laboratorio sono:

Migliorare le capacità comunicative. Favorire l’apprendimento motorio.

L’evento coinvolge varie associazioni della Provincia di Ragusa che sostengono persone con disabilità, tra cui CSR, Insuperabili, Abilmente, ABA Community, Piccoli Fratelli, Piccolo Principe, Raggio di Sole, Anffas, To ABA e Villaggio del Magnificat.

