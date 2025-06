Sfugge a controllo e urta bambina: arrestato dai carabinieri a Comiso

E’ accaduto a Comiso alla fine della scorsa settimana. Una pattuglia dei carabinieri in servizio di prevenzione sul territorio, ha azionato il lampeggiante con l’intento di fermare una macchina che la precedeva. L’occupante dell’autovettura, invece di fermarsi, imprevedibilmente cercava di fuggire e dopo un breve inseguimento nel corso del quale sarebbe stata urtata una bambina che è caduta a terra (fortunatamente abrasioni e una prognosi di 5 giorni), l’autovettura è stata fermata.

Alla guida un giovane straniero 27enne che è stato posto ai domiciliari per resistenza a pubblico ufficiale. E’comparso davanti al giudice, per la convalida, assistito dall’avvocato Edoardo Platania. L’arresto è stato convalidato e in luogo dei domiciliari è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria come richiesto dal difensore.

© Riproduzione riservata