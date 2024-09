Sfruttamento del lavoro e caporalato: denunciati due imprenditori agricoli di origine tunisina ad Acate

Due imprenditori agricoli di nazionalità tunisina sono stati denunciati ad Acate per i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e impiego di manodopera straniera priva di permesso di soggiorno.

L’ispezione

Durante l’ispezione della polizia, gli agenti hanno trovato sei operai tunisini intenti nella raccolta di ortaggi senza i necessari dispositivi di protezione individuale, come guanti e scarpe antinfortunistica, in violazione delle norme di sicurezza sul lavoro. A poca distanza dall’azienda, è stata scoperta una struttura fatiscente adibita ad alloggio per gli operai, in pessime condizioni igienico-sanitarie.

Gli investigatori, supportati dalle testimonianze degli stessi lavoratori, hanno denunciato i due datori di lavoro per lo sfruttamento di manodopera irregolare. Ulteriori verifiche da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Ragusa hanno confermato la posizione irregolare di tre dei sei lavoratori sul territorio nazionale.

L’intervento ha coinvolto anche i servizi di igiene e sicurezza sul lavoro dell’ASP 7 di Ragusa, per accertare le gravi anomalie riscontrate nelle condizioni di lavoro e di alloggio.

© Riproduzione riservata