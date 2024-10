Sfregio permanente per un giovane a Pozzallo: arrestato aggressore

Ha aggredito e sfregiato in modo permanente un giovane pozzallese. La polizia ha arrestato un 36enne del luogo con l’accusa di lesioni gravi e sfregio permanente. La sera del 6 ottobre un uomo è arrivato al pronto soccorso del Maggiore di Modica con una profonda ferita al volto, causata da un colpo di coltello che andava dalla fronte al mento, risparmiando miracolosamente gli occhi. Stabilizzato e sottoposto a intervento chirurgico, il giovane è stato ricucito con oltre 40 punti di sutura, ma il danno al viso è risultato permanente, causando non solo gravi ripercussioni estetiche ma anche psicologiche.

La dinamica

Le indagini, hanno rapidamente permesso di ricostruire la dinamica dell’aggressione. Grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere della zona, la polizia ha confermato che l’aggressore si era presentato a casa della vittima per un chiarimento. Dopo un alterco iniziale, l’uomo aveva sferrato un pugno e poi, estratto un coltello a scatto, aveva colpito al volto la vittima, che era riuscita a rientrare in casa per essere poi soccorsa dai familiari.

L’aggressore, che si era dato alla fuga, era già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti per reati di lesioni, porto abusivo di armi e reati legati agli stupefacenti. Inoltre, solo cinque giorni prima era stato scarcerato per un’altra causa. A seguito dell’indagine rapida e dettagliata condotta dalla Polizia di Stato, il G.I.P. ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per prevenire ulteriori atti di violenza da parte dell’indagato, che è stato trasferito nella Casa Circondariale di Ragusa.

