Settimo giorno di un viaggio che sta toccando diverse realtà della Tanzania. I giovani e le suore della Missione Tucum sul campo

Continua l’opera di missione della Tucum giovani che coinvolge anche le suore Carmelitane di Santa Teresa del Bambino Gesù con sedi presenti a Roma ed in provincia di Ragusa a Marina di Acate ed una casa anche a Sampieri. Il gruppo, formato da suore e da giovani volontari, è partito lo scorso 6 agosto ed ha già fatto diverse tappe. Tutte incontrando bambini e genitori in villaggi dove c’è poco ma c’è tanta gioia di vivere. Sono i “San Paolo” dell’era moderna. Sì, San Paolo il primo santo missionario che ha portato l’amore e la parola di Dio nei luoghi che ha toccato nel suo cammino dalla Terra Santa fino a Roma.

Ad ogni passaggio fino ad arrivare a Kimaro è festa.

“I nostri piedi toccano la terra rossa di Tanzania. E’ una gioia. Ecco il calore di grandi e piccini” messaggi lampo per dire che ci sono, che stanno portando un messaggio d’amore a questa terra. I giovani della Tucum e le suore Carmelitane di Santa Teresa del Bambino Gesù in Africa sono andati con il motto “in alto i nostri cuori e i piedi per terra”. Lo hanno detto nel primo giorni in cui hanno toccato la terra africana e lo dicono ogniqualvolta raggiungono i villaggi e fanno nuove conoscenze. Accolti con gioia stanno portando il messaggio di come si può essere vicini ai fratelli con poco, dando solo un abbraccio ed un sorriso. Quello che manca oggi, nell’era moderna, dove è difficile condividere un’esperienza, fare tesoro di un momento di comunione, offrire al fratello quel poco che si possiede. Questi giovani , queste suore lo fanno. Una riflessione per tutti