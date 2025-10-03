Settimana della salute mentale e benessere: a Ragusa, focus sui disturbi dell’alimentazione

Prende il via domani, sabato 4 ottobre, la “Settimana della salute mentale e benessere”, iniziativa promossa dal Lions club Ragusa Host con l’obiettivo di accendere i riflettori sui disturbi dell’alimentazione e della nutrizione (Dan), un fenomeno in crescita che colpisce tutte le fasce d’età.

L’appuntamento inaugurale è fissato per le 9 nella sala conferenze dell’Ordine dei medici in via Guglielmo Nicastro. Esperti e operatori del settore si confronteranno sulle più recenti evidenze cliniche e sulle prospettive di intervento per contrastare una patologia che, oltre ad essere una sfida sanitaria, rappresenta anche un problema sociale e culturale.

A introdurre i lavori sarà Carmen Occhipinti, presidente del Lions club Ragusa Host.

Il programma della giornata inaugurale è fitto di contributi qualificati: Giuseppe Morando, neuropsichiatra infantile e direttore del Dipartimento di salute mentale dell’Asp 7, metterà in evidenza l’importanza di una rete territoriale forte e di percorsi di cura integrati. Carmelita Russo, dirigente medico neuropsichiatra infantile e responsabile del percorso Dan in età evolutiva dell’ospedale di Acireale, parlerà di “I Dan nella contemporaneità: aspetti clinici e psicodinamici”. Alle 10.30, Adriana Adamo, referente del servizio di neuropsichiatria infantile del distretto di Modica, curerà il focus “Dan, attualità e prospettive”, approfondendo strategie di prevenzione e criticità del territorio.

La seconda parte del convegno sarà moderata da Giuseppe Sapienza, psichiatra e psicoterapeuta, e vedrà gli interventi di: Mariacristina Tomaselli, dirigente psicologo del Dsm di Modica, con “Un dolore invisibile: considerazioni sul rischio di suicidio nei giovani e nei Dan”. Anna Maria Bramante, dirigente medico Psichiatria Sert distretto di Modica, che con “Step by step” analizzerà lo stato dell’arte dei Dan negli adulti presso l’Asp di Ragusa e le prospettive future.

© Riproduzione riservata