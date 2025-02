Servizio Civile Universale a Ragusa: nuova scadenza il 27 febbraio 2025

C’è ancora tempo per presentare le domande di partecipazione al bando per il Servizio Civile Universale. La nuova data utile è fissata per il 27 febbraio 2025, alle ore 14.

Il Comune di Ragusa partecipa con il progetto “Picciriddi”, che si propone di coinvolgere 12 giovani operatori volontari per un’esperienza della durata di 12 mesi. Le attività si svolgeranno presso i 6 Asili Nido del Comune di Ragusa e il progetto è stato realizzato in collaborazione con A.S.SO.D. onlus.

Il progetto offre un’opportunità unica per contribuire attivamente al benessere e allo sviluppo educativo dei più piccoli, oltre che per acquisire competenze professionali e umane.

Come partecipare

Gli interessati possono trovare ulteriori dettagli e accedere alla documentazione necessaria visitando il seguente link: Proroga scadenza presentazione domande bando Servizio Civile Universale.

© Riproduzione riservata