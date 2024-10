Serve una maggiore illuminazione in centro storico a Ragusa. L’appello di una cittadina

Riceviamo la segnalazione di una cittadina di Ragusa che chiede all’Amministrazione comunale una maggiore attenzione sulla pubblica illuminazione. Ecco il testo della missiva indirizzata anche al sindaco Cassì

All’ attenzione del signor Sindaco e dell’ amministrazione comunale.

Ieri sera ho fatto una passeggiata in centro: lampioni radi e luci fioche in Ponte Nuovo e in via Roma. Buio (quasi) totale in via Mariannina Schinina’, soprattutto nella zona del cavalcavia ( il cosiddetto scarico) col rischio di rompersi una gamba visto i marciapiedi dissestati a causa delle radici degli altissimi alberi. Solo le luci delle automobili che passavano e la torcia del mio telefono accesa mi hanno evitato di cadere. Senza dire che le vie illuminate sono espressione di controllo e sicurezza, mentre le vie al buio possono essere incentivo per azioni non lecite.

Magari sarebbe il caso di pensare a potenziare l’ illuminazione pubblica. Grazie dell’ attenzione

