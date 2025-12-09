Serie C maschile: l’Asd Giarratana Volley risponde con un netto 3-0 al Paternò

Dopo la battuta d’arresto subita a Giarre, l’Asd Giarratana Volley ha risposto con una prestazione autoritaria nel campionato di Serie C maschile, imponendosi per 3-0 sul Paternò Volley con parziali di 25-20, 25-10 e 25-10. La squadra allenata da coach Gianluca Giacchi consolida così la seconda posizione in classifica a quota 15 punti dopo sei giornate, alle spalle di Gela capolista con 17 punti e in pari con Giarre.

Il primo set si è rivelato più combattuto del previsto, con il Giarratana costretto a lottare contro un Paternò determinato e coriaceo. Tuttavia, nei due set successivi la superiorità tecnica e la grinta dei padroni di casa sono emerse con chiarezza, consentendo di chiudere la partita senza problemi e conquistare tre punti preziosi.

Coach Gianluca Giacchi ha commentato la prestazione della sua squadra: “Siamo partiti forse un po’ sottotono, dopo l’ultima sconfitta, ma i ragazzi hanno reagito con personalità, facendo valere i propri valori in campo. Complimenti al Paternò, che ha mostrato buone potenzialità e crescerà nel corso del campionato. Per noi era fondamentale tornare subito a vincere e ci siamo riusciti senza tentennamenti. Ora testa alla prossima sfida di sabato contro Misterbianco”.

Il palleggiatore Lorenzo Minelli ha evidenziato l’importanza del pubblico locale: “La nostra tifoseria è straordinaria. Il loro supporto è davvero fondamentale, un vero stimolo per dare il massimo in campo”.

Nel frattempo, il campionato di Serie D femminile ha osservato un turno di riposo. L’Asd Giarratana Volley guidata da Saro Corallo tornerà in campo nel prossimo turno, pronta a inseguire nuovi successi e consolidare il proprio percorso stagionale.

