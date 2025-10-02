Dal 6 al 10 ottobre 2025, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale (10 ottobre), l’ASP di Ragusa lancia la Settimana per la Salute Psicologica, un ricco calendario di eventi gratuiti dedicati al benessere interiore e alla prevenzione dei disturbi psicologici. L’iniziativa è organizzata dall’Unità Operativa Complessa di Psicologia, diretta dal dott. Antonio Roberto […]
Senza patente e senza assicurazione. Denunciata la donna pirata della strada a Vittoria
02 Ott 2025 09:10
Ha un nome e un volto la donna che lunedì scorso ha investito e abbandonato sulla strada una signora nella zona di piazza Italia a Vittoria. La Polizia locale, guidata dal comandante Filippo Pancrazi, ha individuato, grazie alle testimonianze e alle immagini di videosorveglianza, la donna che si trovava al volante dell’auto pirata. Si tratta di una trentacinquenne vittoriese. La donna era al volante di una vettura priva di assicurazione e guidava pur essendo senza patente.
L’episodio si è verificato nella zona tra la scuola Giovanni XXIII – Colonna e il monumento del cavallo, opera dello scultore Arturo di Modica.
La donna, subito soccorsa, è stata trasportata in ospedale a Vittoria. Per fortuna ha riportato solo contusioni e ferite non gravi. Guarirà in cinque giorni. È stata denunciata a piede libero per fuga e omissione di soccorso. Essendo priva di patente per lei scatterà una multa ingente.
