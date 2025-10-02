Senza patente e senza assicurazione. Denunciata la donna pirata della strada a Vittoria

Ha un nome e un volto la donna che lunedì scorso ha investito e abbandonato sulla strada una signora nella zona di piazza Italia a Vittoria. La Polizia locale, guidata dal comandante Filippo Pancrazi, ha individuato, grazie alle testimonianze e alle immagini di videosorveglianza, la donna che si trovava al volante dell’auto pirata. Si tratta di una trentacinquenne vittoriese. La donna era al volante di una vettura priva di assicurazione e guidava pur essendo senza patente.

L’episodio si è verificato nella zona tra la scuola Giovanni XXIII – Colonna e il monumento del cavallo, opera dello scultore Arturo di Modica.

La donna, subito soccorsa, è stata trasportata in ospedale a Vittoria. Per fortuna ha riportato solo contusioni e ferite non gravi. Guarirà in cinque giorni. È stata denunciata a piede libero per fuga e omissione di soccorso. Essendo priva di patente per lei scatterà una multa ingente.

© Riproduzione riservata