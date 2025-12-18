“Sempre riaccendo il mio lume”: Angelo Pirrè si racconta nella sua autobiografia, la presentazione a Scicli

Appuntamento domenica, alle 18.30, per la presentazione del libro dal titolo “Sempre riaccendo il mio lume”, autobiografia del professore Angelo Pirrè. L’autore dialogherà con i professori Paolo Nifosì e Giuseppe Pitrolo. “Il libro, edito dal GdS, parla di sfide, ostacoli, delusioni, cadute, ripartenze; un tuffo nei ricordi di una vita. Una narrazione ricca di storie, persone, incertezze e dubbi, ma anche di raggiunti obiettivi sociali. Libro ricco anche di riflessioni e positivi rilanci. Un lavoro letterario da apprezzare, soprattutto per il coraggio che l’autore mette in atto, partendo proprio dalla sua stessa vita” – spiega il giornalista Franco Causarano – Angelo Pirrè è stato uno dei fondatori del Giornale di Scicli nel lontano 1977, ed ancora oggi è firma importante del mensile, tenendo una rubrica dal titolo ‘Carpe Diem’. E’ stato negli anni animatore e spinta propulsiva dell’Associazione Villaggio Iungi; a suo merito l’organizzazione, insieme a tanti altri, della festa di quartiere ‘Il Sabato del Villaggio’, negli anni ’90. Docente di scuola primaria, secondaria e infine alla ‘Ragioneria’ di Modica, dove insegnava Lettere. Laureato in Filosofia, è oggi in pensione, ma è noto il suo amore per la campagna di Gorgo Pero a monte della frazione di Sampieri”. L’appuntamento nella chiesa di Santa Teresa in via Francesco Mormina Penna.

