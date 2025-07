Selfie col leone: donna perde braccio dopo attacco in uno zoo

Un gesto imprudente, una tragedia evitabile. Una donna sulla cinquantina è stata attaccata da un leone allo zoo di Darling Downs, nel Queensland, in Australia, dopo aver tentato di scattarsi un selfie vicino alla gabbia dei felini. L’incidente è avvenuto nella mattinata di domenica 6 luglio 2025, intorno alle 8:30, mentre la donna si trovava nei pressi dell’area dedicata ai leoni.

Secondo quanto riportato dallo stesso zoo in un post sui social, la donna avrebbe ignorato gli avvertimenti di un guardiano e, nel tentativo di ottenere lo scatto perfetto, si sarebbe avvicinata troppo al recinto. A quel punto, uno degli animali l’avrebbe afferrata per un braccio, provocandole gravi lesioni. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente e la donna è stata trasportata al Princess Alexandra Hospital di Brisbane in condizioni stabili. Si teme abbia perso l’arto.

Lo zoo ha sottolineato che l’animale non è mai uscito dal suo recinto e che non c’è mai stato alcun rischio per il personale o per gli altri visitatori. Le autorità locali, tra cui la polizia e i responsabili per la sicurezza sul lavoro del Queensland, hanno aperto un’indagine sull’accaduto. Gli ispettori sono rimasti sul posto per tutta la mattinata, mentre la direzione dello zoo ha garantito piena collaborazione.

In un secondo aggiornamento, la direzione ha precisato che la donna non era un membro dello staff né una persona collegata alla proprietà dello zoo, escludendo qualunque tipo di legame con i Robinson, gestori del parco da oltre 20 anni.

Nessuna conseguenza, invece, per l’animale: “Il leone non sarà soppresso o punito in alcun modo”, ha assicurato lo zoo, ribadendo che l’incidente è stato causato da una violazione delle regole di sicurezza da parte della visitatrice.

Il parco, che ospita leoni fulvi, rari esemplari di leone bianco e cuccioli, aveva recentemente promosso esperienze ravvicinate e supervisionate con le leonesse. Gli incontri, si legge sui canali ufficiali dello zoo, vengono condotti ogni giorno alle 10 del mattino in un contesto controllato, e servono anche a finanziare l’ampliamento delle strutture dedicate ai felini.

Dopo la chiusura straordinaria per l’intera giornata di domenica, il Darling Downs Zoo ha annunciato che riaprirà regolarmente lunedì mattina alle 9. I dettagli completi sull’incidente saranno resi noti solo dopo che la donna potrà essere interrogata formalmente.

