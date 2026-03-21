Sei studenti in finale ai Campionati della Cultura e del Talento: il team “Montalbano” vola a Tolfa

Andranno a Tolfa, in provincia di Roma per la finale dopo aver raccolto grandi risultati. La squadra “Montalbano” – questo il nome che si è dato il gruppo – è formata da sei talentuosi studenti, guidati dalla prof.ssa Tiziana Lorefice. Sono loro che hanno conquistato un posto tra le migliori 40 squadre d’Italia ai Campionati della Cultura e del Talento. Dopo aver superato le selezioni della Macroarea Sud, i ragazzi si preparano ora per la Finalissima Nazionale che si terrà a Tolfa, in provincia di Roma. “Non è stato un percorso semplice. Per qualificarsi, il team ha dovuto dimostrare competenze trasversali in una vera e propria maratona del sapere, superando test individuali e collettivi su argomenti di Educazione Civica, Storia e Geografia, Scienze, Logica e Matematica, Letteratura Italiana e Inglese, Musica e Arte – spiega la dirigenza scolastica – cosa ci aspetta in finale?

A Tolfa il gioco si fa ancora più avvincente! Oltre alla preparazione culturale, entreranno in campo la forma fisica e la creatività. La sfida finale prevederà infatti la Staffetta della Cultura dove velocità e conoscenza corrono insieme, il Talento Artistico con prove di fotografia, produzione video ed esibizioni dal vivo.

Facciamo un grandissimo in bocca al lupo ai nostri ragazzi”.

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