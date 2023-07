Sei Bandiere verdi sventolano in provincia di Ragusa. Spiagge a misura di bambini designate da 2.903 pediatri

Sei in altrettanti comuni della provincia di Ragusa e 18 in tutta l’isola. Un terzo delle Bandiere verdi 2023 sventolano sulla costa iblea. Per il 2023 solo conferme e nessuna new entry in Sicilia. L’unica in Italia è stata in Calabria che porta ad avere 20 Bandiere verdi portandola al primo posto nella penisola dove sventolano 146 vessilli. Vessilli che troviamo anche all’estero dove sono state assegnati 8 riconoscimenti, 5 nell’Unione europea e 3 in Africa. Le consegna sabato scorso a Roccella Ionica dove per il comune di Pozzallo sono andati il vice sindaco Raffaele Monte ed il consigliere comunale Franco Giannone.

“Anche quest’anno le nostre spiagge sono state state riconosciute come spiagge in cui si sviluppa un turismo familiare in piena libertà con le esigenze dei bambini – commenta Raffaele Monte – dato che Pozzallo ha incrementato molto, in questi anni, grazie alla tipicità e alla sicurezza delle sue spiagge e dei suoi fondali. Il prof. Italo Farnetani, pediatra, docente universitario di Pediatria, presidente dell’International Workshop of Green flags e patron della manifestazione, oltre ad essere uno studioso del pensiero lapiriano e testimone diretto delle iniziative del ‘Sindaco Santo’, ha avuto parole di grande apprezzamento per l’opera complessiva che Pozzallo svolge nel sud est della Sicilia”.

Quali i requisiti per ottenere la Bandiera verde a misura di bambino?

Una spiaggia deve possedere sabbia, spazio fra gli ombrelloni per giocare, acqua cristallina e che non diventi subito alta in modo che i piccoli possano andare in sicurezza oltre la battigia, presenza degli assistenti di salvataggio, attrezzature dedicate ai bambini, opportunità di divertimento per i genitori come negozi, ristoranti, bar e strutture sportive. L’iniziativa coinvolge 2.903 medici italiani e stranieri, che hanno candidato le mete ideali per le famiglie, le hanno studiate e successivamente selezionate.

Le Bandiere verdi della Sicilia

Sono quelle di Balestrate (Palermo) 2016; Campobello di Mazara – Tre Fontane – Torretta Granitola (Trapani) 2010; Catania – Playa 2016; Cefalù (Palermo) 2008; Giardini Naxos (Messina) 2016; Ispica — Santa Maria del Focallo (Ragusa) 2012; Lipari – Marina di Lipari-Acquacalda-Canneto (Messina) 2012; Marsala – Signorino (Trapani) 2015; Mazara del Vallo – Tonnarella (Trapani) 2021; Menfi – Porto Palo di Menfi (Agrigento) 2010; Noto – Vendicari (Siracusa) 2010; Palermo – Mondello 2016; Pozzallo – Pietre Nere – Raganzino (Ragusa) 2015; Ragusa – Marina di Ragusa 2009; Santa Croce Camerina – Casuzze – Punta secca – Caucana (Ragusa) 2010; San Vito Lo Capo (Trapani) 2009; Scicli – Sampieri (Ragusa) 2021; Vittoria – Scoglitti (Ragusa) 2010.