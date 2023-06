Bandiere Verdi 2023: la provincia di Ragusa ne conquista 6

Sono state assegnate le Bandiere Verdi 2023, il riconoscimento che premia le migliori spiagge a misura di bambino. L’elenco, che viene aggiornato ogni anno, è stato svelato dall’ideatore del progetto, Italo Farnetani, professore universitario di Pediatria e presidente dell’International Workshop of Green flags. La Sicilia, anche quest’anno, ha ricevuto numerosi riconoscimenti e la provincia di Ragusa non fa eccezione: 6, in tutto, i lidi premiati in terra iblea.

LE SPIAGGE RAGUSANE CHE HANNO RICEVUTO IL RICONOSCIMENTO

Sono ben 146 le spiagge dell’Italia che hanno conquistato una delle Bandiere Verdi. A queste, si aggiungono 5 località dell’Unione Europea e 3 dell’Africa.

13 spiagge hanno ricevuto il riconoscimento per 15 anni consecutivi: Alghero, Formia, Gaeta, Gallipoli, Isola di Capo Rizzuto, Marina di Camerota, la nostra Marina di Ragusa, Montalto di Castro, Palinuro, San Vito Lo Capo, Soverato, Sperlonga, Vieste.

Le altre spiagge della provincia che si pregiano dell’importante riconoscimento sono: Santa Maria del Focallo (Ispica), che ha il riconoscimento dal 2012. Pietre Nere – Raganzino (Pozzallo), che ha il riconoscimento dal 2015, Sampieri (Scicli), che ha il riconoscimento dal 2021 e Scoglitti (Vittoria), che ha il riconoscimento dal 2010. Ancora una volta, numerosi lidi della provincia di Ragusa si confermano mete preferite per famiglie e bambini.