Seconda trasferta settimanale a Messina per il Modica Calcio

Scontro al vertice tra Messana e Modica, che si incontreranno per la seconda volta consecutiva in pochi giorni dopo il pareggio 0-0 in Coppa Italia di Mercoledì pomeriggio. Le due formazioni si trovano appaiate al primo posto insieme all’Avola e saranno chiamate a difendere il primato sul campo della formazione messinese in un turno che le vedrà protagoniste dell’anticipo di giornata.

Le due squadre hanno già avuto modo di studiarsi e daranno tutto in campo per restare in testa ai danni della rivale. Il Modica Calcio arriva a questa sfida dopo essersi lasciata alle spalle già due scontri diretti con Vittoria e Avola, adesso tocca alla Messana con piena consapevolezza di affrontare una delle migliori compagini di questo campionato. Mister Raciti dovrà fare a meno di Maimone, Mallia e Simone Brugaletta, ancora alle prese con problemi fisici che li costringono ai box.

La formazione di casa ha dimostrato grandi qualità nella partita di mercoledì e sicuramente arriverà alla sfida con un carico emotivo e caratteriale importante. La formazione allenata da Cosimini è ben messa in campo e fa girar bene il pallone in fase offensiva, con la difesa rossoblù che sarà chiamata agli straordinari per contenere le ripartenze del reparto avanzato messinese, in questo senso sarà importante il ritorno dello squalificato Mollica che darà man forte al reparto arretrato.

Per l’occasione Raciti ha dichiarato: “Ci ritroviamo ad affrontare di nuovo il Messana dopo pochi giorni, ma stavolta con una posta in palio diversa. In Coppa Italia è stata una partita intensa, giocata su buoni ritmi da entrambe le squadre, e credo che questo ci permetta di conoscerci un po’ meglio. Ora però è campionato, e la partita avrà sicuramente dinamiche diverse.

È un big match, questo è chiaro: si affrontano due squadre che stanno attraversando un buon momento e che hanno dimostrato di meritare la posizione in classifica. Però è anche vero che siamo solo alla nona giornata, quindi non parliamo di una sfida decisiva, ma sicuramente di una gara importante per il morale, per la consapevolezza e per la continuità del nostro percorso.

Noi arriviamo da un periodo molto positivo, con sette risultati utili consecutivi. Il gruppo sta bene, lavora con entusiasmo e con umiltà, e questo è l’aspetto che mi rende più orgoglioso. Dovremo avere rispetto del Messana, che ha qualità e gioca un ottimo calcio, ma dovremo anche avere la personalità di fare la nostra partita, con le nostre idee e il nostro spirito.

Queste sono le partite belle da giocare: perché misurano il tuo livello, ma anche la tua maturità. E noi vogliamo dimostrare di esserci, con equilibrio e determinazione.”

Vediamo, quindi, i convocati per la sfida di Sabato 8 Novembre alle 14:30:

Portieri: Romano, Calabrese

Difensori: Brugaletta N., Mollica, Spadaro S., Sangare, Intzidis

Centrocampisti: Bonaccorso, Valenca, Incatasciato, Asero, Misseri, Alioto, Federico, Cappello

Attaccanti: Belluso, Savasta, Torregrossa, Torres, Bonanno



