Scuola iblea: saranno assunti 206 docenti a tempo indeterminato - Ragusa Oggi

Scuola iblea: saranno assunti 206 docenti a tempo indeterminato

Mentre proseguono le operazioni per far ripartire le lezioni in sicurezza anti Covid, la macchina amministrativa della scuola ha avviato le procedure per le immissioni in ruolo nell’anno scolastico 2020-21.

Una “goccia” delle 84.808 assunzioni – autorizzate dal ministero dell’Economia su richiesta del ministro dell’Istruzione – bagnerà anche la provincia di Ragusa. Saranno 206 i docenti che saranno assunti a tempo indeterminato entro il prossimo 27 settembre.

Nel dettaglio, le disponibilità per il ruolo sono così ripartite: 25 per la scuola dell’Infanzia comune, 32 per la scuola Primaria comune, 49 per le varie classi di concorso della scuola Secondaria di I grado, 92 per le classi di concorso della scuola Secondaria di II grado.

Nel sostegno, questi i posti disponibili: 1 in Primaria, 2 in Secondaria di I grado e 5 nella Secondaria di II grado.

Il 50% dei posti è riservato allo scorrimento della graduatoria a esaurimento (Gae), il restante contingente sarà attinto dalle graduatorie dei concorsi.

Da oggi, fino a giorno 16, è attiva la piattaforma dove i docenti neo assunti potranno dare la disponibilità all’accettazione dell’incarico. Entro fine mese è prevista la nomina e la firma sui contratti con decorrenza economica e giuridica dal 1° settembre.