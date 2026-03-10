Scuola elementare in agonia: a Sampieri non ci sarà la prima classe dal prossimo anno scolastico

Troppe concause che portano ad un solo risultato per una scuola divisa fra due borgate, Sampieri da un lato e Cava d’Aliga dall’altro. Il risultato? E’ la mancata attivazione della prima classe a partire dall’anno scolastico 2026/27 nella scuola elementare sita nel centro storico di Sampieri. Concause legate alla carenza di alunni, all’assenza del servizio di trasporto a carico del Comune, alla necessità di un restyling della scuola dopo i danni provocati dal ciclone Harry che, a dire il vero, non sarebbero poi tanto onerosi dal punto di vista economico.

“Mentre Sampieri è nota per avere la spiaggia fra le più belle della Sicilia, il paradosso ci porta a riflettere sul fatto che è destinata a perdere la scuola elementare tra uno o due anni – spiega un rappresentante delle famiglie – come genitori ci siamo mossi nello spazio del dialogo costruttivo e democratico, ore è il momento di denunciare”. Poche parole che parlano di malcontento, che toccano il cuore perchè investono la vita di bambini che già fin dal primo affaccio alla vita scolastica sono costretti a fare i conti con burocrazia ed inefficienze.

Per attivare una classe necessitano almeno quindici bambini anche se in deroga si potrebbe arrivare a dodici.

La prima classe quest’anno conterebbe l’iscrizione di sette alunni su Sampieri e di cinque su Cava d’Aliga. Per un processo di alternanza fra le due scuole elementari, appartenenti entrambi all’Istituto Comprensivo “Elio Vittorini” di Scicli che conta sedi scolastiche a Donnalucata, Cava d’Aliga e Sampieri, quest’anno la prima classe dovrebbe essere istituita in quest’ultima borgata sciclitana e conterebbe dodici bambini.

Il nodo principale è però quello del trasporto da Cava d’Aliga a Sampieri. In assenza del servizio comunale, all’orizzonte (comunque ben nitido) ci sarebbe l’ipotesi di un trasferimento di tre bambini da Cava d’Aliga a Donnalucata. A conti fatti su Sampieri, quindi, per la frequenza della prima classe dalla borgata cavadalgese confluirebbero solo due bambini che sommati ai sette diventerebbero nove frequentanti. Il che è impossibile perchè la classe deve essere formata almeno da quindici alunni anche se in deroga si potrebbe calare a dodici.

“Siamo consapevoli del disagio – spiega la direttrice del ‘I.C. Elio Vittorini’, Marisa Cannata – abbiamo incontrato l’Amministrazione comunale nei giorni scorsi alla presenza anche di un rappresentante dei genitori. Ci è stato comunicato che per l’ente è impossibile garantire il trasporto scolastico in assenza di personale abilitato al servizio e che i locali necessitano di lavori. I bambini, quindi, da Cava d’Aliga dovrebbero raggiungere la sede scolastica di Sampieri accompagnati dai genitori.

Alcuni di questi ci hanno dato comunicazione che sceglieranno la frequenza sulla scuola di Donnalucata per ragioni familiari ed altri che non sono auto-muniti. Ho affrontato la questione anche con l’ufficio scolastico provinciale. Sono fortemente amareggiata. Stiamo tentando di tutto. Non dimentichiamo che in questa fase si andrà a perdere anche la titolarità per due posti di lavoro”

Sampieri bella ed accogliente è sempre al ribasso in tema di servizi: ha perso negli anni le Stazioni della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, ha perso anche l’ufficio postale ed una postazione bancomat che per gli abitanti era fondamentale. Oggi rischia di perdere anche la scuola elementare.

© Riproduzione riservata