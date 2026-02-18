Scuola e IA, confronto istituzionale a Ragusa con Avis e Ufficio Scolastico Territoriale

L’Avis Provinciale Ragusa, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Ragusa, promuove il convegno dal titolo “Intelligenza artificiale e Scuola: un nuovo approccio nella nostra vita onlife”, in programma giovedì 19 febbraio 2026, dalle ore 9.00 alle 12.30, presso l’Auditorium “Saro Di Grandi” di Ragusa.

L’iniziativa punta ad approfondire il ruolo dell’intelligenza artificiale nei processi educativi e nella quotidianità delle nuove generazioni, in un’epoca in cui la dimensione digitale e quella reale si fondono sempre più in una condizione “onlife”. La scuola, chiamata a interpretare i cambiamenti tecnologici, diventa così il luogo privilegiato di confronto tra innovazione, etica e formazione.

Dopo l’introduzione della Dott.ssa Giovanna Criscione, già ispettrice MIUR, interverranno il Prof. Francesco Pira, associato di Sociologia all’Università di Messina, la Dirigente dell’USR ambito territoriale di Ragusa, Dott.ssa Daniela Mercante, e Francesco Re, Presidente della Consulta Provinciale Studentesca. Un parterre di relatori che offrirà punti di vista accademici, istituzionali e studenteschi su opportunità e criticità dell’intelligenza artificiale nel mondo scolastico.

Nel corso dell’evento sarà inoltre rinnovato il Protocollo d’Intesa tra Avis Provinciale Ragusa, rappresentata dal Dott. Salvatore Poidomani, e l’Ufficio Scolastico Territoriale di Ragusa, a conferma di una collaborazione istituzionale consolidata a sostegno della scuola e dei giovani.

