Sculture di sabbia: Donnalucata ne è il regno

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Da sempre gli appassionati si dilettano in questo sport che trasforma in arte idee e capacità. Arte che si…scioglie quando arriva un’onda più lunga del previsto, quando il mare con il movimento incostante ne cancella ogni traccia. Intanto, nell’attimo, si coglie la bravura e la bellezza di quanto due giovani, pare stranieri, intendessero comunicare con un messaggio scritto sulla sabbia. Iniziata la stagione estiva, con bagni, tuffi e passeggiate sulla battigia, ed è iniziata pure la stagione delle sculture di sabbia. Un atto su cui si dilettano grandi e piccini fra castelli, figure umane e di animali. La scultura che è stata realizzata nella spiaggia di ponente a Donnalucata rappresenta il corpo , formoso, di una giovane donna. Comunicare un amore, dire qualcosa di carino alla propria ragazza, sognarla distesa sulla sabbia. Qualunque messaggio l’autore o gli autori volessero mandare, è chiara una cosa: si continua nell’arte delle sculture di sabbia praticando uno sport antico come il tempo.

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