La Guardia Medica di Modica Alta ha lasciato la storica sede di viale Loreto per trasferirsi nei nuovi locali della Casa della Comunità di Modica Sorda. Un cambiamento entrato in vigore dalla serata di lunedì 15 giugno che ha colto di sorpresa numerosi cittadini, molti dei quali si sono presentati nella vecchia sede trovando soltanto […]
Insieme per la Giornata mondiale del Rifugiato: incontro a Scicli
17 Giu 2026 10:38
Appuntamento alle 19.30 nella sede di via Mazzini della Casa delle Culture con la Giornata mondiale del Rifugiato che sarà ricordata con un incontro di condivisione e di solidarietà. Ad organizzarla la Mediterranean Hope Casa delle Culture e l’associazione Voce di Comunità in collaborazione con Terre des Hommes e la Chiesa Evangelica Metodista. Ci sarà una cena condivisa che farà conoscere le pietanze delle diverse culture e sarà proiettato un cortometraggio realizzato da Terre des Hommes, dal titolo “AMEL”, per riflettere insieme su storie, diritti e percorsi di vita. “Sarà un momento aperto a tutte e tutti, per conoscersi, creare legami e celebrare il valore dell’accoglienza e della convivenza – annunciano gli organizzatori – magari condividendo cibo, storie ed umanità”.
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