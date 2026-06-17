Insieme per la Giornata mondiale del Rifugiato: incontro a Scicli

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Appuntamento alle 19.30 nella sede di via Mazzini della Casa delle Culture con la Giornata mondiale del Rifugiato che sarà ricordata con un incontro di condivisione e di solidarietà. Ad organizzarla la Mediterranean Hope Casa delle Culture e l’associazione Voce di Comunità in collaborazione con Terre des Hommes e la Chiesa Evangelica Metodista. Ci sarà una cena condivisa che farà conoscere le pietanze delle diverse culture e sarà proiettato un cortometraggio realizzato da Terre des Hommes, dal titolo “AMEL”, per riflettere insieme su storie, diritti e percorsi di vita. “Sarà un momento aperto a tutte e tutti, per conoscersi, creare legami e celebrare il valore dell’accoglienza e della convivenza – annunciano gli organizzatori – magari condividendo cibo, storie ed umanità”.

© Riproduzione riservata