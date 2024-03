Scopri con Ecodep “La Casa delle Farfalle” a Ragusa: in volo verso la sostenibilità

L’impegno di Ecodep per promuovere nel territorio la cultura della salvaguardia ambientale si traduce nel sostegno ad un evento simbolo di un coinvolgimento condiviso per la protezione degli ecosistemi e la promozione di un futuro più verde e migliore, per tutti.

Ragusa ospita fino al 14 giugno 2024 un evento unico, in grado di catturare l’attenzione di adulti e bambini, portandoli in un viaggio alla scoperta della natura e della sua fragile bellezza.

“La Casa delle Farfalle”, sponsorizzata con orgoglio da Ecodep, promette di essere più di un semplice evento, è un’esperienza immersiva volta a sensibilizzare il pubblico sulla cruciale importanza della tutela degli habitat naturali e sulla loro fragilità.



Un incontro ravvicinato con la natura e la sua delicata bellezza



Durante i 4 mesi di permanenza dell’installazione i visitatori hanno la possibilità unica di entrare in contatto diretto con diverse specie di farfalle, immergendosi in uno spazio che ricrea fedelmente il loro habitat naturale. Questa esperienza immersiva non solo delizia i sensi ma riesce ad arrivare al cuore del pubblico, sottolineando l’importanza e la fragilità di questi insetti impollinatori, fondamentali per la biodiversità e la salute dell’ecosistema planetario.

“La Casa delle Farfalle” si inserisce in un contesto più ampio di sensibilizzazione verso la tutela degli habitat delle farfalle, minacciati dai cambiamenti climatici e dall’impatto delle attività umane. Infatti la partecipazione all’evento sostiene l’iniziativa “Butterfly Farms”. Queste “fattorie di farfalle” sono realtà nate nelle regioni tropicali che non solo contribuiscono alla conservazione delle specie in via di estinzione ma rappresentano anche esempi concreti di economia circolare e sostenibilità per le comunità dei paesi in via di sviluppo, promuovendo strutture di ricerca, scuole e programmi di assistenza sociale che creano un legame con il territorio fatto di una nuova attenzione e consapevolezza.



Ecodep: un impegno che fa la differenza



Ecodep, che da oltre 30 anni supporta le aziende nella gestione responsabile dei rifiuti, crede fermamente che una gestione dei rifiuti attenta ed efficace inizi dalla consapevolezza del nostro impatto sull’ambiente e dall’impegno verso stili di vita e pratiche aziendali più sostenibili.

È per questa ragione che, nel corso degli anni, l’azienda ha assunto un ruolo attivo nella promozione e nel sostegno di eventi locali, iniziative e progetti che mettono in luce l’importanza delle questioni ambientali, impegnandosi a diffondere una nuova visione di comunità e responsabilità sociale, mirando a valorizzare il prezioso patrimonio del nostro territorio.

In questo contesto la sponsorizzazione di “La Casa delle Farfalle” è un’opportunità per ribadire l’impegno di Ecodep nei confronti della salvaguardia ambientale. La decisione di sostenere questo evento locale riflette la filosofia dell’azienda, che vede nella protezione degli ecosistemi un pilastro fondamentale per garantire un equilibrio tra sviluppo industriale e conservazione ambientale.

Per Daniele Morando – CEO Ecodep – “La sponsorizzazione di questo evento dimostra come sia possibile intervenire con successo in ottica di responsabilità ambientale, promuovendo modelli di business che rispettano e valorizzano la biodiversità.”



Un futuro migliore, per tutti



“La Casa delle Farfalle” a Ragusa non è solo un evento, è un simbolo di come impegno aziendale e consapevolezza pubblica possano unirsi per fare la differenza. Ecodep, con la sua visione all’avanguardia e le sue pratiche sostenibili, invita tutti a riflettere sul proprio ruolo nella protezione dell’ambiente.

Questo evento rappresenta un’opportunità per imparare, per stupirsi e, soprattutto, per agire. Partecipando, ognuno di noi può contribuire a costruire un futuro in cui la bellezza della natura sia preservata per le generazioni future.

