Scontro tra due auto: incidente sulla Ragusa – Catania

Incidente stradale sulla Ragusa – Catania. Ennesimo scontro tra due autovetture. Il sinistro ha costretto alla chiusura temporanea della carreggiata all’altezza del km 21, nel territorio di Lentini, in provincia di Siracusa.

Secondo le prime informazioni, nello scontro sono rimasti coinvolti due veicoli, ma le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono subito intervenuti il personale di Anas e le Forze dell’Ordine, al lavoro per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.

Intanto, il traffico è stato deviato in loco, con inevitabili disagi per gli automobilisti in transito. Dopo gli interventi di ripristino la viabilità è tornata alla normalità. Per fortuna non si sono registrate vittime. Gli attuali lavori di raddoppio della Ragusa – Catania, con una serie di segnali e strisce temporanee poco leggibili, creano difficoltà agli automobilisti. Occorre dunque prestare massima attenzione. foto di repertorio

