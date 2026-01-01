Scontro nella notte di Capodanno tra Marina di Modica e Pozzallo: sei giovani feriti

La notte di Capodanno, sulla strada che collega Marina di Modica a Pozzallo, è stata teatro di un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli con a bordo giovani diretti a festeggiare l’arrivo del nuovo anno. L’impatto è avvenuto poco dopo l’una di notte, in un tratto di strada extraurbano che collega la costa alla statale principale, frequentato soprattutto nei periodi di festa.

Sei giovani sono rimasti feriti nello scontro. Subito dopo l’incidente, le ambulanze del 118 e le forze dell’ordine sono intervenute per soccorrere i feriti e mettere in sicurezza la zona. Tutti i coinvolti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Modica per accertamenti e cure. La maggior parte dei feriti ha riportato lesioni non giudicate gravi, ma due di loro sono stati ricoverati per fratture agli arti inferiori che hanno richiesto un intervento chirurgico.

Le autorità sanitarie hanno confermato che, pur trattandosi di ferite serie, nessuna delle persone coinvolte è in pericolo di vita. Gli altri feriti sono stati medicati e tenuti in osservazione, mentre le autorità sanitarie hanno svolto tutti gli accertamenti necessari per valutare le condizioni di salute dei giovani.

La polizia stradale ha avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Gli agenti hanno effettuato rilievi e raccolto testimonianze per capire come sia avvenuto lo scontro e se siano intervenuti fattori come la velocità, le condizioni della strada o eventuali distrazioni alla guida.

L’incidente avviene in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza delle strade della provincia, dove negli ultimi anni si sono registrati diversi sinistri anche con esiti drammatici. La strada coinvolta è un’arteria molto utilizzata, che collega località balneari e centri abitati, e nelle ore notturne, soprattutto nelle date festive, può diventare luogo di traffico intenso e di rischi per la circolazione.

