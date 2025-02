Scontro frontale a Modica: cinque feriti, evitata una strage per un soffio

Cinque i feriti trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica nel pomeriggio di oggi a bordo di due ambulanze. Sono gli occupanti dei due mezzi che sono entrati in collisione su strada per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della locale Compagnia e della Polizia Locale. I due veicoli si sarebbero scontrati nel tratto che negli ultimi mesi è stato interamente rifatto. Dalle prime ipotesi lo scontro sarebbe stato frontale. Un furgone, a bordo del quale c’era tre persone, avrebbe invaso la corsia opposta andando a scontrarsi con una Fiat Punto a bordo della quale c’erano due persone, due coniugi. Per mera fortuna un terzo automezzo sarebbe riuscito ad evitare la collisione con i due coinvolti nell’incidente, manovra che è stata impossibile per la Fiat Punto. Le condizioni dei feriti sono al vaglio dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale modicano. Non ci sarebbero persone in pericolo di vita.

