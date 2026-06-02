Scontro fra scooter ed auto sulla Modica Pozzallo. Ferito un giovane.

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di Pinella Drago – A rimanere ferito un giovane modicano le cui condizioni cliniche non sarebbero gravi. L’incidente si è registrato nella tarda mattina di oggi in prossimità di contrada Beneventano con uno scontro fra uno scooter ed una Fiat 600. A bordo del ciclomotore un giovane di Modica mentre alla guida dell’autovettura un cittadino straniero. Quest’ultimo da una strada secondaria si sarebbe dovuto immettere sulla strada principale che porta non solo verso Pozzallo ma anche verso Ispica quando l’arrivo dello scooter, con a bordo il giovane modicano che viaggiava in direzione della costa, è stato interrotto dall’impatto di quest’ultimo sull’asfalto. Per mera fortuna le sue condizioni non sono gravi. Per soccorrere il ferito è intervenuto il personale del 118 che ha trasferito il ferito al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri mentre per rilevare l’incidente si sono portati sul posto gli agenti della Polizia Locale di Modica. La dinamica esatta è al vaglio proprio di quest’ultimi che dovranno accertare le responsabilità.



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