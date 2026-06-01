Auto in fiamme in via Lorefice a Ragusa: paura tra i residenti, decisivo l’intervento dei Vigili del Fuoco

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Attimi di apprensione nella tarda mattinata di oggi in via Vincenzo Lorefice, a Ragusa, dove un’autovettura parcheggiata lungo la strada è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme.

Secondo una prima ricostruzione, alcuni passanti hanno notato del fumo fuoriuscire dal vano motore di una Opel in sosta ai margini della carreggiata. Nel giro di pochi istanti la situazione è precipitata e dal cofano si sono sviluppate le prime fiamme, destando preoccupazione tra i residenti e gli automobilisti in transito.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a domare il rogo, evitando che l’incendio potesse estendersi ad altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze o provocare conseguenze più gravi.

L’intervento si è concluso nel giro di poco tempo e l’area è stata messa in sicurezza. Fortunatamente non si registrano feriti né persone coinvolte. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento, ma tra le ipotesi più accreditate vi sarebbe quella di un guasto all’impianto elettrico o di un cortocircuito sviluppatosi nel vano motore.

L’episodio ha attirato l’attenzione di numerosi residenti della zona, richiamati dal fumo e dall’arrivo dei mezzi di soccorso. Grazie alla rapidità dell’intervento dei Vigili del Fuoco, il principio d’incendio è stato contenuto prima che potesse trasformarsi in un rogo di ben più vaste proporzioni.

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