Comiso in lutto per la morte di Maria Antonietta Cascone

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Si è spenta a Comiso Maria Antonietta Cascone. La donna, avvocato, lavorava alle dipendenze dell’Asp, nella sede di Comiso.

Sposata con Marcello Turtulici, vedova da molti anni, aveva 61 anni. Era madre di Andrea e Alessandro Turtulici, quest’ultimo autore di una ricerca storica sulle edicole votive di Comiso, le cosiddette “fiuredde” e di una pubblicazione insieme a Saverio Ricordo.

Maria Antonietta era molto conosciuta e stimata, tra gli amici e i colleghi di lavoro. La notizia della sua morte ha suscitato grande eco e cordoglio a Comiso.

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