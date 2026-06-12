Il dottor Giovanni Elia è il nuovo direttore della Unità Operativa Complessa di Medicina Generale dell’ospedale “Riccardo Guzzardi” di Vittoria. L’incarico, della durata di cinque anni, è stato conferito al termine della procedura pubblica per titoli e colloquio. L’avvio ufficiale delle attività è previsto per il 22 giugno. La nomina rappresenta un passaggio rilevante per […]
Comiso in lutto per la morte di Maria Antonietta Cascone
12 Giu 2026 11:36
Si è spenta a Comiso Maria Antonietta Cascone. La donna, avvocato, lavorava alle dipendenze dell’Asp, nella sede di Comiso.
Sposata con Marcello Turtulici, vedova da molti anni, aveva 61 anni. Era madre di Andrea e Alessandro Turtulici, quest’ultimo autore di una ricerca storica sulle edicole votive di Comiso, le cosiddette “fiuredde” e di una pubblicazione insieme a Saverio Ricordo.
Maria Antonietta era molto conosciuta e stimata, tra gli amici e i colleghi di lavoro. La notizia della sua morte ha suscitato grande eco e cordoglio a Comiso.
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