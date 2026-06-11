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Evade dai domiciliari e minaccia la Polizia: arrestato 39enne a Modica

11 Giu 2026 11:40
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La Polizia di Stato di Modica ha arrestato un cittadino tunisino di 39 anni con le accuse di evasione dagli arresti domiciliari e violenza o minaccia a pubblico ufficiale.

L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di verifica sul rispetto delle misure restrittive disposte dall’Autorità Giudiziaria.

Il controllo e l’arresto

Secondo quanto riferito, l’intervento rientra nei servizi di vigilanza quotidiani predisposti per il monitoraggio dei soggetti sottoposti a limitazioni della libertà personale.

Nel corso delle verifiche, l’uomo sarebbe stato rintracciato e fermato dagli agenti, dando origine a una fase di tensione culminata nelle contestazioni a suo carico per minacce o atteggiamenti di resistenza nei confronti del personale operante.

Trasferimento al carcere di Ragusa

Ultimate le formalità di rito presso il Commissariato di Modica, il 39enne è stato associato alla Casa Circondariale di Ragusa, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

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