Scontro auto – suv in via Virgilio Lavore a Vittoria: i feriti in ospedale

Un incidente stradale si è verificato ieri sera a Vittoria in via Virgilio Lavore, la circonvallazione che delimita la parte bassa dell’abitato che collega la zona ex campo di concentramento e la strada per Scoglitti alla zona del mercato ortofrutticolo attraversando tutta la zona di contrada Fanello, un quartiere sorto negli anni 80 anche con la realizzazione di edifici di edilizia economica e popolare.

Lungo l’arteria si sono scontrati un Suv e una Bmw. I feriti sono stati caricati in ambulanza e portati in ospedale. Sul posto sono intervenute le pattuglie del commissariato e la Polizia locale. Ricerca fotografica di Franco Assenza

© Riproduzione riservata