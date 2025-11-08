Dopo la mobilitazione regionale promossa a Palermo dal Partito Democratico siciliano, anche la Federazione provinciale del PD di Ragusa aderisce all’iniziativa con un presidio territoriale che si terrà sabato 8 novembre, alle ore 11, nel piazzale antistante l’Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. A comunicarlo è Peppe Calabrese, capo della Segreteria regionale del Partito Democratico: […]
Scontro auto – suv in via Virgilio Lavore a Vittoria: i feriti in ospedale
08 Nov 2025 06:14
Un incidente stradale si è verificato ieri sera a Vittoria in via Virgilio Lavore, la circonvallazione che delimita la parte bassa dell’abitato che collega la zona ex campo di concentramento e la strada per Scoglitti alla zona del mercato ortofrutticolo attraversando tutta la zona di contrada Fanello, un quartiere sorto negli anni 80 anche con la realizzazione di edifici di edilizia economica e popolare.
Lungo l’arteria si sono scontrati un Suv e una Bmw. I feriti sono stati caricati in ambulanza e portati in ospedale. Sul posto sono intervenute le pattuglie del commissariato e la Polizia locale. Ricerca fotografica di Franco Assenza
