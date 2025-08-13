Scontro ambulanza e automobile sulla Vittoria-Acate: salva la paziente in codice rosso

Scontro tra un’ambulanza e un’auto nel pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale Vittoria – Acate. Un’ambulanza che trasportava un paziente in codice rosso si è scontrata con un’auto all’altezza dell’incrocio con l’ex strada statale 115.

Incidente ambulanza Vittoria: dinamica dello scontro

L’ambulanza proveniva da Acate e trasportava un’anziana paziente in codice rosso, l’auto proveniva dalla direzione di Comiso e stava svoltando in direzione di Acate. L’impatto è stato molto violento. L’autista dell’ambulanza e l’altro infermiere che si trovava a bordo sono stati trasportati in ospedale: per loro, per fortuna, solo qualche contusione. Sono stati medicati e subito dimessi. Sette giorni di prognosi anche per l’autista della vettura.

Indagini sull’incidente ambulanza Vittoria

Lo scontro si è verificato mentre l’ambulanza procedeva a sirene spiegate verso l’ospedale. Per fortuna, un’altra ambulanza medicalizzata, intervenuta anch’essa per la paziente acatese, seguiva la prima ambulanza. Il personale ha subito spostato la barella dalla prima alla seconda ambulanza che ha subito proseguito il trasporto verso l’ospedale dove i sanitari l’hanno presa in carico per le cure necessarie.

I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale di Vittoria.

