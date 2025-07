Scomparso il cavalier Sabino Cioffi, visionario nel settore della distribuzione organizzata

E’ scomparso oggi il cavalier Sabino Cioffi, uno degli imprenditori più noti dell’area iblea con una grande visione nell’ambito della distribuzione organizzata. Insieme alle altre componenti aziendali ha contribuito alla creazione di Syneos e del gruppo Ergon che in SIcilia opera con più insegne, da Despar a Interspar, da Altasfera a Ard Discount.

La notizia ha colpito i soci e il personale delle due importanti realtà aziendali. Ciò che ha reso ancora più forte il suo legame con collaboratori e dipendenti è stato il suo costante approccio umano: forza, empatia, attenzione per le persone. Un mentore, un padre professionale, un esempio.

Anche negli ultimi tempi, segnati dalla malattia, Sabino Cioffi non ha mai smesso di trasmettere forza e serenità, affrontando tutto con il sorriso di sempre. La sua presenza è stata una guida sicura e discreta, un riferimento saldo per tutti e in particolare per i dipendenti che lo ricordano con gratitudine e affetto profondi.

I funerali si svolgeranno questo martedì mattina 29 luglio presso la chiesa di San Giuseppe Artigiano. Il corteo muoverà alle 10,45 dalla casa dell’estinto. Alla famiglia, e in particolare ai figli Massimiliano e Antonio, le condoglianze da parte della redazione dI Ragusaoggi.it

