Scomparsi in provincia di Ragusa: sono 551 le denunce presentate nel 2022

E’ stata presentata ieri, 22 febbraio 2022, la relazione annuale sulle persone scomparse in Italia presentata dall’Ufficio del Commissario Straordinario del Governo. Si tratta della XXVIII relazione sull’attività svolta nell’anno 2022 e alla presentazione, che si è svolta al Viminale, ha partecipato anche il Ministro dell’interno Matteo Piantedosi.

RELAZIONE SULLE PERSONE SCOMPARSE: IL 2022 E’ STATO UN ANNO PARTICOLARE

L’occasione ha assunto un particolare significato, in quanto il 2022 è coinciso con tre importanti ricorrenze: i venti anni dalla nascita dell’associazione Penelope, i quindici anni dall’istituzione del Commissario straordinario del Governo e, da ultimo, i dieci anni dall’approvazione della legge 203/2012 che disciplina alcuni rilevanti aspetti in materia di ricerca di persone scomparse.

Lo scorso anno sono state 24.369 le denunce di scomparsa presentate alle Forze di polizia, pari a una media di 67 al giorno. Dato che presenta un aumento pari al 26% rispetto al 2021, quando le denunce furono 19.269.

Si registra anche un aumento dei ritrovamenti e, soprattutto, si evidenzia la riduzione dei tempi di rintraccio.

SCOMPARSI IN PROVINCIA DI RAGUSA

Ma quante persone scompaiono in provincia di Ragusa? I dati relativi al 2022 (dal primo gennaio al 31 dicembre), fanno registrare esattamente 551 denunce riferibili a tutta la provincia. C’è da precisare che 129 persone sono state ritrovate, mentre 422 sono ancora da rintracciare, per un incidenza pari al 7.63% rispetto al dato regionale. Ma bisogna precisare una cosa. La maggior parte delle denunce di scomparsa riguardano persone straniere. Il dato regionale, infatti, parla chiaro: sono 7226 gli scomparsi in totale in Sicilia e nello specifico, sono le province di Agrigento (1594 scomparsi) e Trapani (1776 scomparsi) a far registrare il maggior numero di denunce. Questo perché spesso e volentieri si tratta di migranti o stranieri che vengono registrati nelle strutture di prima accoglienza e poi vanno via o emigrano senza lasciare tracce.

Per quanto riguarda la provincia di Ragusa, di queste denunce, infatti, 34 riguardano italiani mentre 517 sono a carico di stranieri. Fra questi, è possibile distinguere anche fra uomini e donne: 517 sono maschi (la stragrande maggioranza, pari al 7,15%), mentre sono donne solo 34 (pari allo 0,47%).

Il fenomeno, dunque, va attenzionato costantemente. Com’è noto, infatti, la provincia di Ragusa non è stata esente anche da casi clamorosi di scomparsa, come quello del mediatore culturale Daouda Diane che, a tutt’oggi, è formalmente scomparso anche se la Procura di Ragusa ha aperto un fascicolo per omicidio e occultamento di cadavere.