Scoglitti: tentano furto in una casa ma vengono scoperti. Arrestate tre persone

Tre persone arrestate a Scoglitti mentre tentavano di introdursi in una casa per rubare. I carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione di furto in corso. All’arrivo sul posto, i militari hanno sorpreso tre individui mentre cercavano di introdursi in un’abitazione. I fermati sono stati identificati come B.G., vittoriese classe 2003, G.M., vittoriese classe 1981, e F.A., vittoriese classe 2007.

Avevano rubato oro e argento

Nel corso dell’intervento, i Carabinieri hanno scoperto che i tre erano in possesso di diversi monili in oro e argento, insieme ad altra refurtiva che è stata successivamente identificata come proveniente da due abitazioni limitrofe. Gli oggetti rubati sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari.

I tre individui sono stati quindi portati in caserma per l’identificazione e sono stati arrestati e denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato in concorso. Successivamente, si sono svolti i riti di convalida degli arresti, dove l’Autorità Giudiziaria ha confermato gli elementi raccolti dai Carabinieri, convalidando le misure precautelari applicate.

