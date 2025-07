Scoglitti, scattano le zone blu: nuove tariffe e pass per i residenti

È ufficiale: da oggi le strade di Scoglitti entrano nella stagione estiva con una nuova organizzazione della sosta. Partono le zone blu, con tariffe agevolate e modalità di pagamento digitali per garantire un sistema più efficiente e accessibile, pensato per residenti, turisti e pendolari.

La misura, valida fino al 31 agosto 2025, riguarda alcune delle vie principali del borgo marinaro – nei versanti di ponente e levante – ed è stata introdotta per migliorare la fruibilità degli spazi pubblici in uno dei periodi più affollati dell’anno, sull’esempio già adottato da altre località balneari della provincia di Ragusa.

Le aree interessate

Tra le zone soggette a pagamento figurano: via Ammiraglio Millo e via Orazio Costantino (versante Riviera Lanterna), via Taranto, l’area dell’ex mercatino e via Montecristo (versante Riviera Kamarina)

Tariffe flessibili e abbonamenti

Il sistema offre opzioni per ogni esigenza: feriali, € 0,80/ora; serale (20:00-24:00) € 2,80, festivi, intera giornata a € 5,00, abbonamenti: settimanale € 30, quindicinale € 50, mensile € 80

Pagamenti smart e 10 minuti di tolleranza

I parcometri accettano monete, carte di credito e bancomat. Ma il vero salto verso la modernità è dato dalla possibilità di pagare via smartphone, grazie all’app Easy Park, che consente di gestire la sosta in modo flessibile e senza sprechi di tempo. Inoltre, è previsto un periodo di tolleranza di 10 minuti dall’arrivo per raggiungere il parcometro più vicino ed evitare sanzioni.

Esenzioni per i residenti

Previsto anche un pass per i residenti delle zone interessate, valido per una vettura a nucleo familiare. Il contributo amministrativo per il rilascio è di soli 10 euro, da versare al Comune. Il pass autorizza la sosta gratuita, pur senza garantire un posto riservato.

© Riproduzione riservata