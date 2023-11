Scoglitti: imprenditore agricolo sorpreso a incendiare rifiuti, arrestato

Bruciava rifiuti in modo illecito appestando l’aria per km. E’ stato arrestato dai carabinieri il 22 novembre scorso un imprenditore agricolo di Scoglitti, M.B., 39 anni. I carabinieri hanno notato la presenza di una nube scura e un forte odore acre nell’aria, presumibilmente causati dalla combustione di materiali plastici.Seguendo la traccia della nube, i Carabinieri si sono diretti verso un terreno che risultava essere di proprietà di M.B., residente a Vittoria.

L’UOMO E’ STATO COLTO IN FLAGRANZA DI REATO

All’arrivo sul luogo, i militari hanno riscontrato la presenza di rifiuti in plastica, legno, metallo e scarti derivanti dalle attività agricole e hanno colto il proprietario dell’azienda mentre stava bruciando tali rifiuti.Dopo aver messo in sicurezza l’area interessata dalla combustione, i Carabinieri hanno condotto ulteriori indagini sull’azienda agricola. Considerando il reato commesso dal proprietario, lo hanno arrestato per “illecita combustione di rifiuti” e hanno eseguito il sequestro dell’area coinvolta nell’incendio, che ammonta a circa 600 metri quadrati, insieme a un’ulteriore area adiacente di circa 1000 metri quadrati, dove sono stati accertati ulteriori rifiuti illegalmente smaltiti, alcuni dei quali già bruciati.