Scoglitti: il servizio infermieristico a bordo dell’ambulanza fino al 31 dicembre

L’ASP di Ragusa ha deciso di proseguire il servizio infermieristico a bordo dell’ambulanza della postazione SEUS-118 di Scoglitti, chiamata “Romeo India 1”, fino al 31 dicembre. La decisione è stata presa in seguito a una delibera della Direzione Strategica, rispondendo a una richiesta espressa dalla comunità di Scoglitti. L’ASP, pur tenendo conto del bilancio aziendale, si impegna a mantenere questo servizio fino alla fine dell’anno, garantendo un’ambulanza con infermiere a bordo come misura di tutela della salute, anche per le aree più periferiche.

A Scoglitti quattro nuovi incarichi a dirigenti medici

Oltre a questo, l’ASP ha recentemente potenziato la rete assistenziale di Scoglitti con l’assegnazione di quattro nuovi incarichi a dirigenti medici per assicurare la copertura dei turni di Guardia Medica, rafforzando così l’assistenza sanitaria nel territorio.

© Riproduzione riservata