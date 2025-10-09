Scoglitti, furto di luce e proiettile in casa: i Carabinieri lo beccano sul fatto

Furto di energia elettrica a Scoglitti. I carabinieri, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia, hanno arrestato G.D., 41enne residente nella frazione marinara di Vittoria, con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica e detenzione abusiva di munizioni. Durante una verifica presso l’abitazione dell’uomo, i militari hanno riscontrato la manomissione del contatore elettrico. Sul posto è intervenuto il personale tecnico di E-Distribuzione, che ha confermato l’irregolarità e ripristinato il corretto funzionamento del misuratore. L’intervento ha permesso di accertare un allaccio abusivo alla rete elettrica, configurando il reato di furto aggravato di energia. Nel corso del controllo, i Carabinieri hanno anche rinvenuto un proiettile per pistola detenuto senza alcuna autorizzazione, subito posto sotto sequestro.

Il ritrovamento ha fatto scattare un’ulteriore denuncia per detenzione abusiva di munizioni. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e, su disposizione del Pubblico Ministero di Ragusa, sottoposto alla misura precautelare degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo per la convalida dell’arresto e la valutazione delle ipotesi accusatorie.

© Riproduzione riservata