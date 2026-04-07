Scippo nella zona commerciale di Modica: individuato un 14enne

MODICA – È stato individuato dalla Polizia di Stato l’autore di un furto con strappo avvenuto nei giorni scorsi nella zona commerciale della città. Si tratta di un ragazzo italiano di appena 14 anni.

L’attività investigativa condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica ha permesso di risalire al giovane, ritenuto responsabile dello scippo ai danni di una donna di 42 anni.

Al termine degli accertamenti, il minore è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania.

L’episodio si era verificato nella settimana precedente e aveva suscitato preoccupazione, trattandosi di un reato consumato in pieno giorno in una delle aree più frequentate della città.

Le indagini della Polizia hanno consentito di chiarire rapidamente la dinamica dei fatti e di individuare il presunto autore, confermando l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto ai reati predatori sul territorio. foto di repertorio

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