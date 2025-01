Sciopero dei lavoratori della IGM Modica previsto per il 3 febbraio

Sciopero dei lavoratori della ditta IGM di Modica proclamato per il 3 febbraio. Ad annunciarlo, i sindacati e in particolare la FP-CGIL, la FIADEL e UIL-TRASPORTI.

Le organizzazioni sindacali segnalano, ancora una volta, una situazione critica e ormai persistente: da oltre un anno si registrano ritardi significativi nei pagamenti delle spettanze ai lavoratori dipendenti della ditta IGM operanti presso il cantiere di Modica.

In particolare, l’ultimo stipendio relativo al mese di ottobre 2024, che doveva essere erogato come da contratto entro e non oltre il 15 novembre 2024, è stato bonificato soltanto il 18 dicembre 2024, causando gravi disagi ai dipendenti e alle loro famiglie.

Richiesta di intervento immediato

Le OO.SS. ribadiscono la necessità di un intervento immediato da parte delle autorità competenti e della dirigenza aziendale per garantire il rispetto delle scadenze contrattuali, evitare ulteriori ritardi nei pagamenti futuri e salvaguardare il diritto dei lavoratori a una retribuzione puntuale.

