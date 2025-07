Scimpanzé riconosce l’uomo che lo ha salvato anni fa e lo abbraccia: la scena è commovente. GUARDA IL VIDEO

Un abbraccio tra un uomo e uno scimpanzé sta facendo il giro del mondo, regalando un momento di pura emozione a chiunque lo guardi. Il protagonista è Citron, uno scimpanzé ospitato in un centro di recupero in Camerun, e l’uomo è il custode che anni prima lo aveva salvato da una situazione di sfruttamento. Quando si ritrovano, il gesto che ne scaturisce è qualcosa di incredibile, quasi umano: Citron si getta tra le sue braccia, lo stringe forte, lo saluta con le mani e lo accoglie con un sorriso che ha commosso milioni di persone.

Il video, pubblicato sui social dall’associazione Papaye International, che si occupa della salvaguardia degli scimpanzé, mostra la scena in tutta la sua intensità: l’uomo attraversa un piccolo fiume con un mazzo di frutta e banane, mentre Citron lo aspetta impaziente al centro dell’acqua. Appena lo vede, corre incontro a lui e lo abbraccia come farebbe un bambino con il padre. Ma non si tratta solo di affetto: lo scimpanzé compie anche gesti simbolici, come il saluto con le mani e carezze al volto, manifestazioni che sfidano ogni idea preconcetta sul comportamento animale.

«Condividiamo il 98% del nostro DNA con gli scimpanzé, eppure questi esseri straordinari continuano a essere sfruttati. Non sono animali da circo, da laboratorio o da compagnia. Non è questo il loro posto, né il loro destino. Ogni giorno lavoriamo per offrire loro un futuro dignitoso, libero e rispettoso», scrive l’associazione a corredo del filmato.

Scene che sembrano uscite da un film, e invece sono vere. Un potente richiamo all’empatia, al rispetto e alla consapevolezza di quanto vicini – nel profondo – siamo a questi esseri meravigliosi. E quanto, spesso, siamo noi a dimenticarlo.

© Riproduzione riservata