Scicli tra le destinazioni sostenibili nel Mediterraneo. A Malta un riconoscimento al sindaco Mario Marino

L’occasione è stata data dal Forum “Vita mediterranea: l’equilibrio tra turismo e ambiente e la pace nel Mediterraneo” durante il quale è stato consegnato alla città di Scicli un premio per le buone pratiche nell’ospitalità e nella conservazione culturale con un’attenzione alla preservazione ambientale. Al sindaco Marino il premio Great Sea Award 2023 consegnato a conclusione della due giorni maltese dal Presidente George William Vella.

Al Forum hanno partecipato oltre cinquanta oratori provenienti da trenta Paesi del mondo.

A loro il compito di discutere del futuro del turismo in questa area del Mediterraneo. I Mediterranean Tourism Awards sono stati istituiti nel 2013 come strumento per dare alla Fondazione il compito di promuovere il turismo come catalizzatore di stabilità, pace e speranza nella regione del Mediterraneo. Alla due giorni convegnistica anche il segretario regionale di Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti (anch’egli premiato) e il segretario Confcommercio Scicli Daniele Russino, lo sciclitano Salvatore Piccione, delegato MTF Malta, Roberta Buscema, Confcommercio Scicli. Scicli è stata presente con uno stand all’interno dell’Hilton Conference Center nel quale è stato presentato materiale di promozione turistica della cittadina barocca iblea ed un carretto siciliano di scuola catanese decorato con la storia della Traviata dal ragusano Giovanni Ottaviano. Franco Donzella e Giuseppe Ficili hanno vestito per l’occasione i costumi tipici siciliani.