Scicli, torna a battere il tempo nel cuore della città: restaurato l’orologio della Chiesa Madre

Fermo da decenni ha ripreso a funzionare l’orologio sulla sommità della facciata della chiesa Madre Sant’Ignazio in piazza Italia a Scicli. Fermo per un guasto che aveva bloccato il meccanismo dell’ orologio che segnava le ore in pieno centro cittadino ed in particolare nella piazza Italia, luogo di incontro e di passaggio di cittadini e turisti. Il recupero alla piena funzionalità dell’orologio è stato possibile grazie all’apporto finanziario della Fondazione Confeserfidi. E’ sua, della Fondazione Confeserfidi, la passione per l’arte e per la storia di un paese che ha scritto pagine importanti nell’area sud-orientale dell’isola e nel Val di Noto in particolare. L’orologio che è tornato alla piena funzionalità risale alla seconda metà dell’Ottocento e ad esso si accede tramite i vani che ospitano gli ingranaggi dello stesso.

