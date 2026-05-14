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Scicli sul tetto della ginnastica: Mallia regina regionale tra emozione e riscatto
14 Mag 2026 12:00
A vincere il titolo di campionessa regionale nell’ultima prova del Campionato Regionale Individuale categoria LB3 è stata MariaVittoria Mallia. Ancora successi per la società sportiva sciclitana che anche quest’anno è riuscita a piazzare, ai primi posti, le proprie atleti. Nelle gare non è mai mancata la presenza sul podio a riprova del lavoro attento ed impegnativo portato avanti dalle preparatrici. Il titolo di campionessa regionale è arrivato a conclusione delle gare disputatesi a Rosolini. “La caduta della scorsa gara le aveva fatto perdere il gradino più alto del podio, ma nell’ultima competizione MariaVittoria ha dimostrato grande forza e maturità, gestendo al meglio l’ansia da prestazione e riprendendosi ciò che meritava – ha commentato la società sportiva – è importante ricordare che un podio mancato non rappresenta una sconfitta, ma un punto di partenza per crescere, capire e dare ancora di più. Alla nostra giovanissima atleta il merito di aver conquistato con impegno, determinazione e cuore la posizione più alta del podio”.
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