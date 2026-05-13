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Vittoria si mette in cammino: torna la “Fast Walk” tra sport, salute e Liberty
13 Mag 2026 15:07
Le strade del centro storico di Vittoria si preparano a trasformarsi in un grande percorso di sport e benessere collettivo. Domenica 17 maggio 2026 torna la “Fast Walk”, la manifestazione dedicata alla camminata sportiva che porterà centinaia di partecipanti nel cuore della città, tra salute, socialità e valorizzazione del patrimonio urbano.
L’evento avrà come suggestivo scenario Piazza del Popolo e gli storici monumenti del Liberty vittoriese, trasformando il centro cittadino in un palcoscenico a cielo aperto dove sport e cultura si incontrano.
Sport e valorizzazione del territorio
La “Fast Walk” non sarà soltanto una manifestazione sportiva, ma anche un’occasione per promuovere uno stile di vita sano e riscoprire gli spazi urbani attraverso il movimento e la partecipazione collettiva.
L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra associazioni e realtà del territorio impegnate nella diffusione della cultura sportiva e del benessere. Un ruolo centrale è stato svolto da Giovanni Cardello e dal gruppo “The Walkers”, da anni attivi nella promozione della camminata sportiva, insieme al supporto organizzativo della UISP Iblei.
L’assessore Prelati: “Sport come aggregazione e turismo”
Sull’importanza dell’evento è intervenuto l’assessore allo Sport Fabio Prelati.
“Vedere centinaia di persone attraversare il cuore della città rappresenta un bellissimo segnale di partecipazione e condivisione. La Fast Walk dimostra come lo sport possa essere uno strumento di promozione turistica, aggregazione sociale e benessere per tutta la comunità”, ha dichiarato.
Aiello: “Il centro storico cuore pulsante della città”
Anche il sindaco Francesco Aiello ha sottolineato il valore simbolico della manifestazione.
“Ancora una volta il nostro centro storico e i monumenti Liberty diventano il cuore pulsante di una manifestazione capace di unire sport, socialità e valorizzazione del territorio”, ha affermato il primo cittadino.
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