A Ragusa la CGIL in piazza per sanità e lavoro: parte la raccolta firme per le leggi popolari

La difesa del diritto alla salute, la sicurezza nei luoghi di lavoro e la lotta alla precarizzazione degli appalti tornano al centro del dibattito sociale e politico nella provincia di Ragusa. Il prossimo 15 maggio è in programma una manifestazione promossa dalla CGIL nell’ambito della mobilitazione nazionale per l’avvio della raccolta firme a sostegno di due proposte di legge di iniziativa popolare.

L’iniziativa rappresenta una delle tappe territoriali della campagna nazionale del sindacato, con l’obiettivo di riportare al centro dell’agenda politica italiana il valore della sanità pubblica universale, della dignità del lavoro e della sicurezza, in un contesto segnato da crescenti disuguaglianze sociali.

A concludere la manifestazione sarà il segretario generale della CGIL Sicilia, Alfio Mannino, che interverrà davanti a lavoratori, delegati sindacali, associazioni e cittadini per rilanciare la necessità di una nuova stagione di diritti e partecipazione democratica.

Le due proposte di legge: sanità pubblica e riforma degli appalti

Al centro della mobilitazione vi sono due proposte di legge popolari promosse dalla CGIL.

La prima riguarda il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, con l’obiettivo di contrastare liste d’attesa, carenze di personale e disuguaglianze territoriali. Il principio guida è chiaro: la salute, sancita dalla Costituzione, non può essere un privilegio ma un diritto universale garantito a tutti.

La seconda proposta interviene sul sistema degli appalti, puntando a contrastare il fenomeno del lavoro povero e del dumping contrattuale. L’obiettivo è quello di garantire “stesso lavoro, stesso contratto”, rafforzando tutele, sicurezza e condizioni salariali nei settori più esposti a esternalizzazioni e subappalti.

Le parole del sindacato

“La salute e il lavoro non possono essere trattati come costi da comprimere”, ha dichiarato il segretario provinciale CGIL Ragusa Giuseppe Roccuzzo. “Dietro ogni lista d’attesa, dietro ogni appalto al massimo ribasso, dietro ogni incidente sul lavoro ci sono persone, famiglie e dignità che chiedono rispetto”.

Una mobilitazione diffusa sul territorio

La giornata del 15 maggio si inserisce nelle due giornate nazionali di mobilitazione deliberate dall’Assemblea Generale della CGIL, con l’obiettivo di aprire un grande confronto pubblico sui temi della sanità, del lavoro e della sicurezza.

Durante la manifestazione sarà possibile firmare le proposte di legge popolari e partecipare alle attività informative promosse dal sindacato. A partire dal 16 maggio, inoltre, saranno allestiti banchetti per la raccolta firme nei mercati cittadini dei comuni di Scicli e Vittoria, oltre che a Ragusa.

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