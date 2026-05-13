A Ragusa l’educazione stradale arriva nelle scuole: studenti in pista con il simulatore FMI

Un’esperienza formativa e coinvolgente ha animato l’Istituto Comprensivo “Istituto Comprensivo Francesco Crispi” di Ragusa, dove per tre giorni gli studenti hanno partecipato a un innovativo percorso di educazione stradale grazie all’utilizzo di un simulatore di guida messo a disposizione dalla Federazione Motociclistica Italiana e dal Moto Club Ragusa Touring.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana e il Moto Club Ragusa Touring, ha visto in prima linea il rappresentante Franco Buccheri, che ha coordinato le attività rivolte ai giovani studenti, offrendo un’esperienza pratica e immersiva sui temi della sicurezza stradale.

Il progetto ha ricevuto il pieno sostegno dell’Assessorato allo sviluppo di comunità e politiche della salute del Comune di Ragusa, guidato dall’assessore Giovanni Iacono, nell’ambito delle politiche di promozione della partecipazione civica e della prevenzione dei comportamenti a rischio.

Attraverso il simulatore, le ragazze e i ragazzi si sono cimentati in un percorso interattivo che ha riprodotto situazioni di guida reali, consentendo loro di comprendere in modo diretto l’importanza del rispetto delle regole della strada, della segnaletica e della prudenza alla guida.

L’esperienza ha suscitato grande entusiasmo tra gli studenti, che hanno partecipato attivamente alle prove, dimostrando interesse e consapevolezza rispetto ai temi della sicurezza.

“Un ringraziamento al presidente Buccheri e a tutti coloro che hanno reso possibile questo virtuoso percorso”, ha dichiarato l’assessore Iacono, ricordando come l’iniziativa rappresenti la continuità di un progetto già avviato negli anni precedenti insieme alla dirigente scolastica Carfì.

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