Ard Discount premiata a TuttoFood 2026: Danilo Ronsivalle ritira il “Best Entry Level Private Label Product”

Ard Discount protagonista a TuttoFood 2026, la manifestazione B2B di riferimento per l’intero sistema agroalimentare e per la Food Community internazionale, in corso a Milano fino al 14 maggio. Nel corso della Conferenza Nazionale MDD & Industria Alimentare, Danilo Ronsivalle, Direttore Acquisti di Ard Discount, ha ricevuto il premio “Best Entry Level Private Label Product” nell’ambito dei Private Label Excellence Awards (PLEA). Un premio che valorizza la capacità del canale discount di coniugare convenienza, qualità e attenzione concreta alle esigenze quotidiane dei consumatori.

Durante la conferenza si è analizzato il ruolo sempre più strategico della private label attraverso i dati dell’Osservatorio Nazionale MDD & Industria Alimentare, sviluppato da PR Italia Edizioni con il contributo dell’Ufficio Studi GDO Data. Un’occasione di confronto che ha offerto una lettura aggiornata del rapporto tra industria e MDD, tra evoluzione dei consumi, modelli distributivi e nuove strategie di mercato.

Tra i momenti centrali, i Private Label Excellence Awards, che per la prima volta hanno visto l’industria valutare i progetti MDD, premiando le interpretazioni più efficaci della marca del distributore: dal premio dedicato ai prodotti accessibili e ad alta diffusione, ritirato da Danilo Ronsivalle per ARD Discount, alle linee mainstream capaci di costruire fedeltà, all’eccellenza del sistema-prodotto, fino ai progetti che puntano su sostenibilità e packaging innovativo ed efficiente.

Nel corso della manifestazione, Danilo Ronsivalle ha inoltre partecipato alla roundtable insieme ai responsabili MDD di Conad, Coop Italia, Selex, VéGé, Crai e D.IT, portando il punto di vista del canale discount, dove la private label rappresenta il cuore del modello di business.

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